Temperaturi soc, in judetul Suceava. Minime resimtite de -34 de grade Celsius

Ger extrem, sambata dimineata, in judetul Suceava. Minima a fost, dimineata la ora 8.00, de -24 de grade Celsius, pe Calimani. La Suceava, erau minus 16 grade iar la Radauti minus 15. Doar - 17 grade Celsius se inregistrau la Poiana Stampei. Din cauza vantului puternic, temperatura resimtita de corpul uman era insa mai scazuta, undeva in jurul valorii de minus 34 de grade Celsius, minima resimtita la Radauti. La Suceava minima resimtita a fost de - 32 grade Celsius. Pe munte, pe Calimani, indicele de racire, adica temperatura resimtita, a coborat pana la - 52 de grade. Vantul bate cu putere in tot judetul, de vineri, insa nu au fost probleme cu alimentarea electrica pana la acest moment. Medicii atrag atentia varstnicilor cu afectiuni cronice, in special cardiacilor, sa evite deplasarile in aer liber, gerul putand sa le fie acestora fatal.