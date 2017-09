Tentativa de omor la Rotunda. Agresorul a fost arestat preventiv

Tantativa de omor la Rotunda, orasul Liteni. Agresorul a fost arestat preventiv. Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Gheorghe Vizitiu, pentru savarsirea tentativei la infractiunea de omor, dispunand joi si luarea fata de inculpat a masurii retinerii pentru 24 de ore. Vineri, 1 septembrie, judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Suceava a admis propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava si a dispus luarea masurii arestarii preventive fata de Gheorghe Vizitiu pentru 30 de zile. Potrivit anchetatorilor, in seara zilei de 27 august, intr-un loc public, situat pe raza satului Rotunda, oras Liteni, pe fondul unei stari conflictuale mai vechi, inculpatul Vizitiu Gheorghe a exercitat acte de violenta de intensitate ridicata, cu corpuri si mijloace contondente dure, in zone vitale, asupra persoanei vatamate V.M., cu intentia de a-i suprima viata. Victima a fost transportata la o unitate medicala, a fost internata si supusa unor interventii chirurgicale in vederea salvarii vietii.Cercetarile continua in vederea lamuririi tuturor imprejurarilor de fapt si a stabilirii raspunderii penale.