Tentative de inselaciune prin "metoda accidentul", dejucate de victime. Politia Orasului Gura Humorului a fost sesizata de un barbat de 83 de ani, din localitate, despre faptul ca o persoana necunoscuta a incercat sa-l insele cu "metoda accidentul". Miercuri, in jurul orei 20.50, batranul, in timp ce se afla la domiciliu impreuna cu sotia sa, a fost sunat pe telefonul fix de o persoana necunoscuta care avea voce de barbat. Individul de la telefon i-a spus acestuia ca nepotul sau a avut un accident pe trecerea de pietoni. Batranul a intrebat care nepot, iar cel de la telefon a raspuns ca nepotul cel mai mare. Stiind de la televizor despre "metoda accidentul", sotia barbatului a verificat in acelasi timp informatia. Aceasta a sunat pe fiica sa din municipiul Suceava care are un baiat, si a constatat ca nepotul lor era acasa. In momentul in care batranul i-a spus celui de la telefon ca sotia sa vorbeste cu mama baiatului, individul a inchis. De asemenea, Politia Orasului Gura Humorului a fost sesizata prin SNUAU 112 de o femeie din municipiul Bistrita, judetul Bistrita Nasaud, despre faptul ca persoane necunoscute au incercat sa o insele pe mama sa, de 81 de ani, din orasul Gura Humorului prin aceeasi metoda. Politistii au stabilit ca batrana locuieste singura in orasul Gura Humorului, iar miercuri seara, pe la ora 22.00, a fost sunata la telefonul fix de un barbat necunoscut. Cel de la telefon i-a spus acesteia ca este medic si ca urmeaza sa-i comunice ceva foarte grav. Individul i-a spus femeii ca fiul acesteia a avut un accident pe o trecere de pietoni si ca a fost transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Elias din Iasi. Batrana a spus ca nu are niciun baiat, dandu-si seama ca Spitalul Elias nu este in Iasi. Cel de la telefon s-a corectat si i-a spus femeii ca este vorba despre nepotul acesteia. Batrana i-a raspuns ca nu are nepot, moment in care cel de la telefon a injurat-o si a inchis. Femeia si-a sunat fiica, povestindu-i cele intamplate. Fiica acesteia a sunat la 112. Politistii fac cercetari in cele doua cazuri si au intocmit dosar penal privind tentativa la infractiunea de inselaciune.