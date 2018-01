Tepari din domeniul constructiilor de blocuri, trimisi in judecata

Doi afaceristi suceveni, sot si sotie, au fost trimisi in judecata pentru evaziune fiscala si inselaciune. Cei doi, Sofian Corneliu Severin si Sofian Panseluta, erau asociat si administrator al unei societati ce avea ca obiect principal de activitate constructia de cladirii civile si comert cu ridicata a materialelor de constructii, femeia detinand si functia de director general. Cercetarile penale au stabilit ca, la inceputul lunii martie 2009, Sofian Panseluta s-a prezentat la sediul unei alte societati, insotita de o persoana pe care a prezentat-o ca un antreprenor fezabil financiar care construieste un bloc situat in cartierul sucevean George Enescu, in vederea obtinerii increderii administratorilor societatii respective. Procurorii spun ca inculpata stia clar ca societatea pe care o reprezenta se confrunta cu probleme financiare, neputand plati comenzi de materiale de constructii achizitionate de la alte 15 societati comerciale furnizoare, fiind in imposibilitatea achitarii datoriilor sale catre furnizori. Cu toate acestea Sofian Panseluta a incheiat o conventie verbala cu administratorii societatii respective, inducand acestora increderea ca isi va onora obligatiile asumate, constand in achizitionarea de materiale de constructii(gresie, faianta, chit), care aveau ca destinatie mai multe apartamente din blocul construit de persoana pe care aceasta a prezentat-o ca fiind antreprenorul garant. Dupa efectuarea mai multor livrari de marfa in aceste conditii, marfa care a ajuns la beneficiarii finali, si inaintarea unei file cec nedatate si partial completate, la sfarsitul lunii martie 2009, catre administratorii firmei furnizoare, fila cec despre care stia ca nu poate fi valorificata intrucat nu exista disponibil banesc in cont, pentru a garanta plata marfii, Sofian Panseluta a refuzat sa primeasca facturile emise de firma respectiva si implicit sa efectueze plata la care se angajase initial, producand astfel un prejudiciu societatii furnizoare in cuantum de 57.333,83 lei. In urma efectuarii inspectiei fiscale de catre Administratia Judeteana a Finantelor Publice Suceava, s-a stabilit ca relatiile comerciale derulate intre cele doua societati, in baza carora au fost livrate marfuri in valoare de 57.333,83 lei, nu au fost evidentiate de catre inculpatii Sofian Corneliu Severin si Sofian Panseluta in contabilitatea societatii lor. Consecinta fiscala stabilita de catre organul de control fiscal a fost sustragerea de la plata catre bugetul de stat a TVA in suma de 10.070 lei, prejudiciul nefiind recuperat.In cauza nu s-au instituit masuri asiguratorii, intrucat nu au fost identificate bunuri mobile sau imobile apartinand inculpatilor.Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalului Suceava.