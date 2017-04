Thermonet, distribuitorul local de energie termica in sistem centralizat, opreste furnizarea caldurii in Suceava incapand cu 1 mai, de la ora 06.00 dimineata. Apa calda va fi furnizata in continuare, conform programului obisnuit. In cazul producerii unor eventuale disfunctionalitati in furnizarea energiei termice, puteti contacta personalul specializat din cadrul Dispeceratului Termoficare, la numarul de telefon 0230-520.924.