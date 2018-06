Tigari ascunse in canistre, depistate in P.T.F. Siret FOTO

Tigari ascunse in canistre, depistate in P.T. F. Siret. Duminica s-au prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, la intervale diferite de timp, trei cetateni ucraineni Oleksandr Z., Ivan S. si Vasyl P., cu varste cuprinse intre 27 si 43 de ani, doi dintre ei conducand cate un automarfar marca Daf, inmatriculat in Ucraina, iar cel de-al treilea un autoturism marca Mazda, inmatriculat in Bulgaria. In baza unei analize de risc, politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au efectuat controale amanuntite asupra mijloacelor de transport si persoanelor in cauza. Astfel, a fost descoperita, ascunsa si nedeclarata in vederea sustragerii de la controlul vamal, in canistre, in torpedoul si frigiderul automarfarelor, precum si intr-un spatiu special amenajat in bordul autoturismului, cantitatea de 2.250 de pachete de tigari marca Ashima si Rothmans, de provenienta ucraineana. In toate cazurile, tigarile in valoare totala 3.375 lei au fost ridicate in vederea confiscarii, iar conducatorii auto au fost sanctionati contraventional.Totodata, autoturismul in valoare de 3.450 lei a fost indisponibilizat in vederea confiscarii, deoarece avea un spatiu special amenajat pentru transportul tigarilor.De asemenea, fata de cei trei cetateni ucraineni s-a luat masura interzicerii intrarii in Romania pe o perioada de cinci ani.