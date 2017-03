Tigarile erau ascunse in rotile de rezerva, in portierele din spate precum si in bagaje.Cei doi soferi au fost sanctionati contraventional cu amenzi in valoare de 5.000 lei fiecare.

Tigari ascunse in doua masini, descoperite in P.T.F. Siret. Politistii de frontiera si lucratorii vamali din cadrul P.T.F. Siret au descoperit, miercuri, pe sensul de intrare in tara, ascunse in doua autoturisme conduse de doi cetateni bulgari, 820 pachete tigari, de diferite marci, de provenienta ucraineana. Tigarile au fost descoperite cu ajutorul cainelui politist Nah si erau ascunse in rotile de rezerva, in portierele din spate precum si in bagajele personale ale celor doi cetateni bulgari. Conducatorii auto, Petrov T., in varsta de 64 de ani si Rangelov V., de 49 de ani, au fost sanctionati contraventional cu amenzi in valoare de 5.000 lei fiecare, iar intreaga cantitate de tigari, in valoare de aproximativ 1.100 lei, a fost ridicata in vederea confiscarii.