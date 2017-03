Tigari ascunse in papusi Matrioska FOTO

Patru persoane au fost sanctionate contraventional cu amenda in valoare totala de 8.000 lei.

Tigari ascunse in papusi Matrioska. In baza unui plan comun de actiune, politistii de frontiera din cadrul S.T.P.F. Suceava si un echipaj din cadrul Directiei Regionale Vamale Iasi, au desfasurat, luni, o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate, ocazie cu care au oprit in trafic pe raza orasului Siret, un autobuz cu pasageri, inmatriculat in Ucraina, suspect ca transporta tigari de provenienta ucraineana. In urma controlului efectuat s-a constatat faptul ca unele persoane transportau in bagajele personale tigari, fapt pentru care autobuzul si pasagerii au fost condusi la sediul S.T.P.F. Suceava in vederea efectuarii unui control amanuntit. Astfel, echipa de control a ridicat in vederea confiscarii de la patru persoane de cetatenie ucraineana, cantitatea de 126 pachete de tigari, de diferite marci, care erau ascunse in jucarii(papusi Matrioska), precum si in ciorapi de dama. Intreaga cantitate de tigari in valoare de peste 2.000 lei a fost ridicata in vederea confiscarii de catre lucratorii vamali, iar cele patru persoane au fost sanctionate contraventional cu amenda in valoare totala de 8.000 lei.