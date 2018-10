Tigari ascunse in peretii unui microbuz, descoperite la P.T.F. Siret FOTO

Soferul a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 7.000 lei.

Tigari ascunse in peretii unui microbuz, descoperite de politistii de frontiera. Marti seara, in jurul orei 19.40, pe sensul de intrare in tara la P.T.F. Siret, s-a prezentat R.P. in varsta de 27 de ani, cetatean roman, conducand un microbuz marca Mercedes Sprinter.

Echipa comuna formata din politisti de frontiera si lucratori vamali a efectuat un control amanuntit asupra autoturismului, persoanei si bagajelor.Astfel, a fost descoperita ascunsa si nedeclarata, in vederea sustragerii de la controlul vamal, intr-un loc special amenajat in peretii microbuzului, cantitatea de 1.808 pachete de tigari, de provenienta ucraineana.

Tigarile in valoare de 2.712 lei au fost confiscate, iar soferul a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 7.000 lei.

Totodata, autoturismul, in valoare de aproximativ 12.000 lei, a fost indisponibilizat in vederea confiscarii, deoarece avea un spatiu special amenajat pentru transportul tigarilor.