Soferul a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 5.000 lei.

Tigari ascunse in portierele unui autoturism, depistate in P.T.F. Siret. Duminica, in jurul orei 02.30, s-a prezentat in P.T.F. Siret, pe sensul de intrare in tara, cetateanul roman Ionel C., in varsta de 43 de ani, domiciliat pe raza judetului Suceava, conducand un autoturism marca Volkswagen Golf, inmatriculat in Romania. Existand suspiciuni ca acesta transporta tigari de provenienta ucraineana, politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au efectuat un control amanuntit asupra autoturismului, persoanei si bagajelor. Astfel, a fost descoperita ascunsa si nedeclarata, in vederea sustragerii de la controlul vamal, in portierele autoturismului, cantitatea de 282 pachete de tigari, marca Marble, de provenienta ucraineana. Tigarile in valoare de 353 lei au fost ridicate in vederea confiscarii, iar barbatul a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 5.000 lei.