Tigari ascunse in rezervorul unui autoturism, depistate in P.T.F. Siret FOTO

Soferul s-a ales cu o amenda in valoare de 5.000 lei.

Tigari ascunse in rezervorul unui autoturism. Luni, in jurul orei 22.00, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, pe sensul de intrare in tara, un barbat cu dubla cetatenie romano-ucraineana Ilie P., in varsta de 26 de ani, conducand un autoturism marca Volkswagen, inmatriculat in Romania. Politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au efectuat un control amanuntit asupra autoturismului, persoanei si bagajelor. Astfel, a fost descoperita ascunsa si nedeclarata, in vederea sustragerii de la controlul vamal, intr-un spatiu special amenajat in rezervorul autoturismului, cantitatea de 820 pachete de tigari, de provenienta ucraineana. Tigarile in valoare totala de 1.230 lei au fost ridicate in vederea confiscarii, iar soferul a fost sanctionat contraventional de catre Biroul Vamal Siret cu amenda in valoare de 5.000 lei.Totodata, autoturismul a fost indisponibilizat in vederea confiscarii, la finalizarea cercetarilor fiind dispuse masurile legale care se impun.