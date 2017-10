In continuare se efectueaza cercetari in vederea identificarii si retinerii tuturor persoanelor implicate.

Tigari de contrabanda abandonate intr-un lan de porumb. Sambata, pe timpul unor misiuni de supraveghere si control la frontiera de stat, lucratori din cadrul S.P.F. Vicovu de Sus - ITPF Sighetu Marmatiei, au descoperit abandonata, in apropierea frontierei de stat, intr-un lan de porumb, cantitatea de 1.000 pachete tigari, marca Marble Red de provenienta ucraineana.Tigarile, in valoare de 11.700 lei, au fost ridicate in vederea confiscarii, iar in continuare se efectueaza cercetari in vederea identificarii si retinerii tuturor persoanelor implicate.