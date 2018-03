Tigari de contrabanda, ascunse in barele de protectie, in portiere si in scaunele unui autoturism FOTO

Soferita a fost sanctionata contraventional cu amenda in valoare de 8.000 lei.

Tigari de contrabanda, ascunse in barele de protectie, in portiere si in scaunele unui autoturism. Miercuri, s-a prezentat in P.T.F. Siret, pe sensul de intrare in tara, Alina C., cu dubla cetatenie romano-ucraineana, in varsta de 27 de ani, conducand un autoturism marca Volkswagen Passat. In baza unei analize de risc, politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au efectuat un control amanuntit asupra autoturismului, persoanei si bagajelor.Astfel, a fost descoperita ascunsa si nedeclarata, in vederea sustragerii de la controlul vamal, in spatii special amenajate in barele de protectie fata si spate, precum si in portiere, podul pedalier si in scaunele din fata si spate, cantitatea de 1.480 pachete de tigari, marca Kent, de provenienta ucraineana.Tigarile in valoare de 2.220 lei au fost ridicate in vederea confiscarii, iar persoana in cauza a fost sanctionata contraventional cu amenda in valoare de 8.000 lei.Totodata, autoturismul marca Volkswagen Passat in valoare de aproximativ 9.200 lei, a fost indisponibilizat in vederea confiscarii, deoarece avea spatii special amenajate pentru transportul tigarilor.