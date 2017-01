Tigari de contrabanda ascunse in locomotiva unui tren, depistate in P.T.F. Vicsani FOTO

Tigarile apartineau unui angajat CFR. Barbatul a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 5.000 lei.

Tigari de contrabanda ascunse in locamotiva unui tren. Sambata, in P.T.F. Vicsani feroviar, judetul Suceava, politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au efectuat un control amanuntit asupra trenului international care circula pe ruta Vadu Siret-Suceava, aflat pe sensul de intrare in Romania. Astfel, a fost descoperita, in spatiul bateriilor de la locomotiva, cantitatea de 1.100 pachete tigari, marca Marvel, de provenienta ucraineana. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca tigarile apartin unei persoane aflate in tren, cetateanul roman Florin I., in varsta de 52 de ani, domiciliat pe raza judetului Suceava, lucrator CFR. Tigarile in valoare de 1.375 lei au fost ridicate in vederea confiscarii, iar I. Florin a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 5.000 lei.