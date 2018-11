Tigari de contrabanda ascunse in roata de rezerva a unui microbuz

Soferul, un cetatean ucrainean, s-a ales cu amenda in valoare de 5.000 lei.

Tigari asunse in roata de rezerva a unui microbuz. Sambata dimineata, in jurul orei 05.00, pe sensul de intrare in tara, la Punctul de Trecere a Frontierei Siret, s-a prezentat P. Vasyl, in varsta de 57 de ani, conducand un microbuz marca Mercedes Sprinter.

Echipa comuna formata din politisti de frontiera si lucratori vamali a efectuat un control amanuntit asupra autoturismului, persoanei si bagajelor.

Astfel, a fost descoperita ascunsa si nedeclarata, in vederea sustragerii de la controlul vamal, in roata de rezerva a microbuzului, cantitatea de 380 pachete cu tigari, de provenienta ucraineana.

Tigarile in valoare de 570 lei au fost ridicate in vederea confiscarii, iar soferul a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 5.000 lei.

Totodata, impotriva cetateanului ucrainean s-a instituit masura interzicerii intrarii in Romania pe o perioada de cinci ani.