Tigari de contrabanda ascunse intr-un autoturism, depistate de politistii de frontiera la Siret FOTO

Tigari de cotrabanda ascunse intr-un autoturism, depistate de politistii de frontiera. Luni, in jurul orei 12.00, un echipaj mobil din cadrul S.P.F. Siret - I.T.P.F. Sighetu Marmatiei a oprit pentru control, pe raza localitatii Siret, un autoturism marca Seat Alhambra, inmatriculat in Romania, despre care existau date ca transporta tigari de provenienta ucraineana. Autoturismul era condus de catre cetateanul roman Mihai T, in varsta de 71 de ani, care era insotit de Alexandru V., in varsta de 64 de ani, ambii domiciliati pe raza judetului Suceava. In urma controlului efectuat asupra masinii, politistii de frontiera au observat, in interiorul unor cutii de carton, mai multe pachete cu tigari. Persoanele in cauza, masina si pachetele cu tigari au fost duse la sediul institutiei in vederea continuarii cercetarilor. In urma inventarierii tigarilor a rezultat cantitatea de 740 de pachete cu tigari, de diferite marci, de provenienta ucraineana.