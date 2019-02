Tigari de contrabanda ascunse intr-un tren international, descoperite in P.T.F. Vicsani

Tigari de contranbanda ascunse intr-un tren international. Sambata, in P.T.F. Vicsani-feroviar, judetul Suceava, politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au efectuat un control amanuntit asupra trenului de calatori international, aflat pe sensul de intrare in Romania.

Astfel, a fost descoperita, in cutia laterala a sistemului de racire, cantitatea de 560 pachete tigari, de diferite marci, de provenienta ucraineana.

In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca tigarile apartin unui cetatean roman, P.C. de 52 de ani.

Tigarile in valoare de 830 lei au fost ridicate in vederea confiscarii, iar persoana in cauza a fost sanctionata contraventional cu amenda in valoare de 5.000 lei.

Tot sambata, un echipaj de la Sectorul Politiei de Frontiera Izvoarele Sucevei a descoperit, in apropierea frontierei de stat, doua colete cu tigari. Acestea au fost duse la sediul sectorului unde in urma inventarierii a rezultat cantitatea de 3.000 pachete cu tigari de provenienta ucraineana in valoare de 35.100 lei. Tigarile au fost ridicate in vederea confiscarii, iar in cauza se efectueaza verificari in vederea identificarii persoanelor implicate.