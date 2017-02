Tigari de contrabanda confiscate de politisti, la Straja FOTO

Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de contrabanda, urmand a se stabili cu exactitate activitatea infractionala si gradul de participatie a persoanelor implicate.

Tigari de contrabanda confiscate de politisti. Vineri, in jurul orei 16.00, in urma unor informatii obtinute privind depozitarea intr-un imobil de pe raza comunei Straja a unei cantitati de tigarete de contrabanda, la nivelul Politiei orasului Vicovu de Sus a fost constituita o echipa complexa care s-a deplasat in zona respectiva. La locuinta a fost identificat proprietarul imobilului un barbat de 56 de ani, din comuna Straja. In apropierea imobilului, politistii au observat, pe scarile unei case in constructie, aflata pe proprietatea barbatului si care apartinea unui fiu de-al acestuia, patru colete voluminoase, susceptibile a contine tigari de contrabanda. Cele patru colete identificate au fost preluate de politisti, fiind ulterior transportate la sediul Politiei orasului Vicovu de Sus. In urma inventarierii tigaretelor identificate in cele patru colete, a rezultat cantitatea totala de 1.960 pachete tigarete diferite marci, cu banderole fiscale de provenienta extracomunitara. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de "contrabanda", urmand a se stabili cu exactitate activitatea infractionala si gradul de participatie a persoanelor implicate.