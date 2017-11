Tigari de contrabanda confiscate de politistii de la Balcauti in urma unor controale in trafic

Actiuni si controale in trafic pentru prevenirea si combaterea contrabandei de tigari. Politistii Sectiei de Politie Rurala Balcauti au facut, joi dimineata, in intervalul orar 02.00 - 07.00, mai multe filtre rutiere si au desfasurat controale in trafic pentru identificarea celor care transporta bunuri accizabile fara documente de provenienta. In doar cateva ore au fost identificate in trafic doua vehicule in care erau transportate aproape 10.000 bucati tigarete de contrabanda, fiind intocmite dosare de cercetare penala. O patrula din cadrul Sectiei 13 Politie Rurala Balcauti, a identificat stationat pe DN 2, la iesirea din comuna Granicesti, autoturismul inmatriculat in strainatate condus de un barbat de 42 de ani din Ucraina. In urma controlului interiorului autoturismului, politistii au identificat 2520 bucati tigarete, cu timbru extracomunitar. Tigarile in valoare de aproximativ 1.260 lei au fost confiscate, in cauza fiind intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, ce va fi solutionat procedural. Anterior, o patrula din cadrul Sectiei 13 Politie Rurala Balcauti, a oprit pentru control pe DN 2, in comuna Granicesti, autoturismul inmatriculat in strainatate, condus de o femeie de 33 de ani, din Republica Moldova. In urma controlului interiorului autoturismului, politistii au identificat 7240 bucati tigarete, cu timbru extracomunitar, fara documente legale de provenienta, din care 4000 apartineau unei tinere de 19 ani din Republica Moldova, pasagera in autoturism, iar restul de 3240 bucati conducatoarei auto. Tigarile, in valoare de aproximativ 3.620 lei, au fost confiscate, in cauza fiind intocmite dosare penale, sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda.