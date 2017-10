Tigari de contrabanda confiscate de politistii din Falticeni in urma unui control in trafic FOTO

In autoturism erau tigari in valoare de peste 50.000 de lei.

Tigari de contrabanda confiscate de politistii din Falticeni in urma unui control in trafic. Vineri dimineata, politistii din cadrul Compartimentului de Siguranta Publica si Patrulare al Politiei Municipiului Falticeni, fiind in exercitarea atributiilor de serviciu au oprit pentru control pe strada Sucevei din municipiul Falticeni, un autoturism care se deplasa din directia Suceava catre Falticeni. La volanul autoturismului se afla un barbat de 42 de ani din orasul Targu Neamt, judetul Neamt iar in calitate de pasager se afla un tanar de 18 ani din aceeasi localitate. In urma controlului autoturismului s-a constatat faptul ca intr-un compartiment special amenajat, sub bancheta se aflau tigarete de contrabanda, motiv pentru care autoturismul impreuna cu cei doi au fost condusi la sediul Politiei Municipiului Falticeni. In urma inventarierii, au rezultat de 4028 pachete tigarete de provenienta extracomunitara si duty free, valoarea acestora fiind de circa 50.200 lei. Tigarile au fost confiscate si ridicate in vederea continuarii cercetarilor. Autoturismul folosit la transportul tigarilor, in valoare de cca. 5000 Euro, a fost indisponibilizat la sediul Politiei Municipiului Falticeni. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "contrabanda".