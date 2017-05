Tigari de contrabanda confiscate in trafic de politistii de frontiera, la Moldova Sulita FOTO

In autoturism erau tigari in valoare de 84.700 lei.

Tigari de contrabanda confiscate in trafic de politistii de frontiera. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Izvoarele Sucevei –I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au declansat, marti, o actiune pe linia combaterii contrabandei cu produse din tutun, in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 20.30, oamenii legii au oprit pentru control pe raza localitatii Moldova Sulita, un autoturism marca Dacia Logan, condus de catre Vasile L., in varsta de 25 de ani, care era insotit de Cristian C., de 33 de ani, ambii cetateni romani. La controlul efectuat asupra masinii, politistii de frontiera au observat mai multe colete voluminoase care contineau tigari, fapt pentru care persoanele in cauza au fost duse la sediul institutiei, in vederea continuarii cercetarilor.In urma controlului efectuat asupra maşinii, politistii de frontiera au descoperit cantitatea de 7.700 pachete tigari de provenienta ucraineana, de diferite marci. Intreaga cantitate de tigari, in valoare de 84.700 lei, a fost ridicata in vederea confiscarii, autoturismul in valoare de aproximativ 10.000 lei a fost indisponibilizat la sediul sectorului in vederea continuarii cercetarilor, iar cele doua persoane sunt cercetate sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda in forma agravanta.Lucrarea penala urmeaza sa fie prezentata Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung Moldovenesc in vederea solutionarii legale.