Tigari de contrabanda confiscate in urma unei actiuni a politistilor suceveni in trafic, la Pojorata FOTO

Tigari de contrabanda confiscate in urma unei actiuni a politistilor suceveni in trafic. Luni, ora 17.50, in urma unei actiuni organizate in trafic, un echipaj din cadrul Sectiei de Politie Rurala 11 Pojorata, a oprit pentru control pe raza comunei Pojorata, in zona unei statii peco , autoturismul condus de catre un barbat de 34 ani, din comuna Dornesti, ocazie cu care s-a constatat ca cel in cauza transporta tigari de contrabanda. In interiorul autovehiculului, in portbagaj, in mai multe sacose din plastic si cutii, au fost descoperite 951 pachete tigari toate de provenienta extracomunitara, cu o valoare de piata de aproximativ de 10.000 lei, ce au fost ridicate in vederea confiscarii. De asemenea s-a procedat la indisponibilizarea autoturismului in cauza, in valoare de circa 3000 Euro la sediul Politiei municipiului Campulung Moldovenesc. Fata de barbat s-a intocmit dosar de cercetare penala pentru comiterea infractiunii de "contrabanda", ce va fi solutionat procedural de politistii SPR 11 Pojorata. "Astfel de actiuni vor continua si in perioada urmatoare, politistii actionand atat in vederea identificarii celor cu preocupari infractionale pe linia introducerii in tara a tigarilor de contrabanda cat si a celor care transporta, depoziteaza sau comercializeaza astfel de produse", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.