Tigari de contrabanda de 500.000 de lei, gasite de politistii de frontiera in gospodaria unei femei din Brodina VIDEO

Captura tigari de contrabanda de aproape 500.000 de lei, dupa ce politistii de frontiera suceveni au descins in gospodaria unei femei din Brodina. O echipa operativa formata din politisti de frontiera, in cooperare cu lucratori din cadrul Politiei Orasului Vicovu de Sus, s-au deplasat la gospodaria unei localnice de 42 de ani, avand suspiciuni ca acolo sunt depozitate tigari aduse ilegal din Ucraina. Proprietara, Elena O., nu a permis accesul oamenilor legii in curtea imobilului. De aceea s-a luat masura supravegherii locatiei pana la emiterea unui mandat de perchezitie. In final, in baza mandatului de perchezitie emis de catre Judecatoria Radauti, politistii de frontiera au efectuat un control la locuinta acesteia, ocazie cu care au fost descoperite, in doua garaje si intr-un autoturism marca inmatriculat in Marea Britanie, aproximativ 84 colete cu tigari de contrabanda.Tigarile si autoturismul au fost transportate la sediul sectorului unde in urma inventarierii baxurilor a rezultat cantitatea de 41.870 pachete cu tigari, de diferite marci, de provenienta ucraineana. In urma celor constatate, politistii de frontiera i-au intocmit proprietarului imobilului lucrare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, lucrare care a fost prezentata Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti in vederea solutionarii legale. Tigarile, in valoare de aproximativ 500.000 lei, au fost ridicate in vederea confiscarii, iar autoturismul de teren, in valoare de 9.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul S.P.F. Brodina in vederea continuarii cercetarilor.