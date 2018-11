Tigarile erau intr-un autoturism marca Audi A6.

Tigari de contrabanda de peste 110.000 lei, gasite in anexa unei case nelocuite din Lupcina. Politistii de frontiera de la Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Suceava au descoperit, intr-o anexa ce apartine unui imobil parasit, un autoturism marca Audi A6, in care au putut fi observate mai multe colete cu tigari.

Autoturismul a fost transportat la sediul politiei de frontiera unde in urma inventarierii a rezultat cantitatea de 9.600 de pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare de 112.300 lei.

Tigarile au fost ridicate in vederea confiscarii, iar autoturismul folosit la activitatea infractionala a fost indisponibilizat in vederea continuarii cercetarilor.

In cauza se efectueaza verificari in vederea identificarii persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale.