Tigari de contrabanda, descoperite in bara de protectie si podeaua unei masini FOTO

Tigari de contrabanda, descoperite in bara de protectie si podeaua unei masini. Luni, in jurul orei 23.30, s-a prezentat in P.T.F. Siret pe sensul de intrare in tara, cetateanul ucrainean, Yurii M., in varsta de 34 de ani, conducand un autoturism marca Citroen, inmatriculat in Belgia.Existand suspiciuni ca in masina exista tigari de provenienta ucraineana, politistii de frontiera, impreuna cu lucratorii vamali, au efectuat un control amanuntit asupra autoturismului, persoanei si bagajelor.Astfel, a fost descoperita ascunsa si nedeclarata, in vederea sustragerii de la controlul vamal, intr-un spatiu special amenajat in bara din spate si podeaua autoturismului, cantitatea de 2.420 de pachete cu tigari marca Rothmans, de provenienta ucraineana.Tigarile, in valoare de 21.800 lei, au fost ridicate in vederea confiscarii, iar cetateanul ucrainean a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 7.000 lei.Totodata, autoturismul marca Citroen, in valoare de aproximativ 4.500 lei, a fost indisponibilizat in vederea confiscarii, deoarece avea un spatiu special amenajat pentru transportul tigarilor. Sii politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial PF Suceava, pe timpul executarii misiunii de supraveghere si control a frontierei de stat, au descoperit mai multe colete ce contineau tigari de contrabanda. Coletele au fost transportate la sediul institutiei unde, in urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 4.000 de pachete tigari, de provenienta ucraineana.