Tigari de contrabanda, descoperite in urma unui control in trafic. Luni dimineata, o patrula din cadrul Sectiei 13 Politie Rurala Balcauti a oprit pentru control pe DN 2, in comuna Balcauti, autoturismul condus de un tanar de 24 de ani din Ucraina. In urma controlului interiorului autoturismului, politistii au identificat 2160 bucati tigarete, de diferite marci, de provenienta ucraineana si duty-free, fara documente legale, bunuri despre care, tanarul a declarat ca ii apartin, fiind cumparate din apropierea punctului vamal, pentru comercializare. Tigarile in valoare de aproximativ 1.200 lei au fost confiscate, conducatorul auto fiind cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, ce va fi solutionat procedural.