Tigari de contrabanda, descoperite intr-un TIR cu mobila, la PTF Siret VIDEO

Tigari de contrabanda, descoperite intr-un TIR cu mobila. Sambata dimineata, s-a prezentat in P.T.F. Siret, pe sensul de intrare in tara, cetateanul ucrainean A. I., in varsta de 50 de ani, conducand un automarfar cu remorca, marca Man, incarcat cu mobilier. In baza unei analize de risc, politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au efectuat un control asupra camionului si remorcii. Drept urmare, s-a constatat ca intr-un spatiu special amenajat in remorca mijlocului de transport - podea dubla - erau disimulate mai multe pachete cu tigari, fapt pentru care s-a luat masura efectuarii unui control amanuntit. Astfel, a fost descoperita ascunsa si nedeclarata in vederea sustragerii de la controlul vamal, in podeaua remorcii, cantitatea de 26.770 pachete de tigari, de diferite marci, de provenienta ucraineana. Tigarile au fost ridicate in vederea confiscarii, iar cetateanului ucrainean i s-a intocmit lucrare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda.Totodata, camionul si remorca, in valoare de 68.800 lei, au fost indisponibilizate in vederea continuarii cercetarilor.In continuare, cercetarile se desfasoara sub coordonarea procurorului de caz, fiind dispusa masura retinerii pentru 24 de ore a cetateanului ucrainean, acesta fiind introdus in arestul IPJ Suceava, urmand ca duminica sa fie prezentat la Judecatoria Radauti cu propunere de arestare preventiva.