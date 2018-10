Tigari de contrabanda descoperite intr-un autocar, la P.T.F. Siret

Tigari de contrabanda descoperite intr-un autocar. Doua persoane s-au ales cu amenda in valoare de 5.000 de lei fiecare. Miercuri, in jurul orei 10.30, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, judetul Suceava, pe sensul de intrare in tara, cetatenii ucraineni Ludmila P. in varsta de 33 de ani si Vitalii P. de 47 de ani ani, care calatoreau in calitate de pasageri intr-un autocar, care efectua cursa regulata de calatori pe itinerariul Cernauti - Suceava si retur. Existand suspiciuni ca cei doi transporta tigari, politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au efectuat un control amanuntit asupra mijlocului de transport, persoanelor si bagajelor. Astfel, in bagajele personale ale celor doi cetateni ucraineni a fost descoperita ascunsa si nedeclarata, in vederea sustragerii de la controlul vamal, cantitatea de 548 pachete de tigari, de provenienta ucraineana. Tigarile, in valoare totala de 822 lei, au fost ridicate in vederea confiscarii, iar cele doua persoane au fost sanctionate contraventional cu amenda in valoare de 5.000 de lei fiecare. De asemenea, fata de cei doi cetateni ucraineni s-a luat masura interzicerii intrarii in Romania pentru o perioada de cinci ani.