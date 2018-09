Tigari de contrabanda descoperite intr-un autoturism oprit in trafic pentru control, la Balcauti

Politistii au confiscat tigari in valoare de aproximativ 33.400 lei.

Tigari de contrabanda descoperite intr-un autoturism oprit in trafic pentru control. Sambata dupa amiaza, o patrula din cadrul Sectiei 13 Politie Rurala Balcauti a oprit pentru control pe raza comunei Balcauti, autoturismul condus de un tanar de 20 de ani, din comuna Veresti. In urma verificarii interiorului autoturismului, politistii au identificat 3.340 de pachete cu tigari, de provenienta ucraineana, bunuri pentru care, tanarul nu detinea documente legale. Tanarul a declarat ca tigarile le-a cumparat de la mai multe persoane din orasul Siret. Tigarile de contrabanda, in valoare de aproximativ 33.400 lei, au fost confiscate, in cauza fiind intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda.