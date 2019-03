Tigari de contrabanda gasite ascunse intr-un autocar care pleca din Radauti spre Londra

Politistii de frontiera suceveni au descoperit ascunse in bagajele a trei cetateni romani care urmau sa se imbarce din Radauti intr-un autocar cu destinatia Londra, peste 1500 pachete de tigari de provenienta ucraineana, in valoare de aproximativ 18.000 lei. Cei trei cetateni romani sunt cercetati de politistii de frontiera sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda.Totul s-a intamplat vineri, 8 martie, cand la nivelul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Suceava s-a desfasurat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari. Astfel, in jurul orei 08.40, politistii au depistat in autogara din municipiul Radauti, trei cetateni romani, de sex masculin, domiciliati pe raza judetului Botosani, care urmau sa se imbarce intr-un autocar cu destinatia Londra si care aveau in bagajele personale tigari de provenienta ucraineana. In urma celor constatate, cei trei barbati au fost condusi la sediul S.T.P.F. Suceava, unde, in urma controlului amanuntit asupra bagajelor, a rezultat cantitatea de 1.529 pachete de tigari, de diferite marci, de provenienta ucraineana. Tigarile, in valoare de peste 17.889 lei, au fost ridicate in vederea confiscarii, iar cele trei persoane sunt cercetate de politistii de frontiera sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, urmand ca la finalizarea cercetarilor, sa fie luate masurile legale ce se impun.