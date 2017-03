Tigari de contrabanda, gasite in trenul Vadu Siret-Dornesti FOTO

Tigarile apartineau unor angajati CFR. Acestia au fost sanctionati contraventional cu amenda in valoare totala de 12.000 lei.

Tigari de contrabanda, gasite in trenul Vadu Siret-Dornesti. In P.T.F. Vicsani feroviar, politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au efectuat, sambata, un control amanuntit asupra trenului international, compus din doua locomotive si 30 de vagoane, care circula pe ruta Vadu Siret-Dornesti, aflat pe sensul de intrare in Romania.Astfel, a fost descoperita, in cele doua locomotive, ascunsa in capacele exterioare ale radiatoarelor de pe partea dreapta, cantitatea de 1.580 pachete tigari, de diferite marci, de provenienta ucraineana.In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca tigarile apartin cetatenilor romani Stelica A., in varsta de 59 de ani si Mihai L., de 51 de ani, ambii lucratori CFR, domiciliati pe raza judetului Suceava.Tigarile in valoare de 2.000 lei au fost ridicate in vederea confiscarii, iar cei doi cetateni romani au fost sanctionat contraventional, de catre autoritatile vamale, cu amenda in valoare totala de 12.000 lei.