Tigari de contrabanda gasite sub capota unui autoturism, la P.T.F. Siret FOTO

Tigari de contrabanda gasite sub capota unui autoturism. La Punctul de Trecere a Frontierei Siret, s-a prezentat duminica pe sensul de intrare in tara, cetateanul ucrainean Yiurii R., in varsta de 41 ani, la volanul unui autoturism marca Lada, inmatriculat in Ucraina. Existand suspiciuni ca acesta transporta tigari de provenienta ucraineana, politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au efectuat un control amanuntit asupra masinii. Astfel, a fost descoperita ascunsa si nedeclarata, in vederea sustragerii de la controlul vamal, sub capota masinii cantitatea de 470 pachete de tigari, marca Kent, de provenienta ucraineana.Tigarile, in valoare de 700 lei, au fost ridicate in vederea confiscarii, iar soferul a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 5.000 lei.Totodata, politistii de frontiera au facut demersurile necesare pentru instituirea masurii de interzicere a intrarii in Romania pe o perioada de 5 ani.