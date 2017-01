Tigarile au fost confiscate iar autoturismul de teren in valoare de 7.000 lei a fost indisponibilizat la sediul sectorului in vederea continuarii cercetarilor.

Tigari de contrabanda in valoare de 123.000 lei depistate intr-un autoturism de teren, la Brodina. La nivelul Sectorului P.F. Brodina s-a declansat, in data de 1 ianuarie, o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari de provenienta ucraineana, in zona de responsabilitate. Astfel, politistii de frontiera au observat in curtea unui imobil de pe raza localitatii Brodina, un autoturism de teren, inmatriculat in Marea Britanie, in interiorul caruia se aflau mai multe colete. Avand suspiciuni cu privire la continutul coletelor, o echipa operativa s-a deplasat la fata locului si cu acordul proprietarului, P.B., in varsta de 51 ani, oamenii legii au efectuat un control asupra autoturismului de teren marca Mitsubshi Pajero. Astfel, s-a constatat ca acesta era incarcat cu o cantitate mare de tigari de contrabanda, fara timbru fiscal, de provenienta duty-free. In urma celor constatate, autoturismul de teren si tigarile au fost transportate la sediul sectorului in vederea continuarii cercetarilor.S-a procedat la inventarierea coletelor, rezultand cantitatea de 11.160 pachete cu tigari, marca Marble, provenite din Ucraina.Tigarile in valoare de 123.000 lei au fost ridicate in vederea confiscarii, autoturismul de teren in valoare de 7.000 lei a fost indisponibilizat la sediul sectorului in vederea continuarii cercetarilor. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, la final urmand a se lua toate masurile legale ce se impun.