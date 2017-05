Tigari de contrabanda in valoare de 135.000 lei, descoperite de politisti intr-o autoutilitara, la Cornu Luncii FOTO

In urma controlului interiorului autoutilitarei, politistii au identificat amenajat un compartiment ascuns in care se aflau 13.161 pachete tigarete de provenienta extracomunitara si Duty free.

Tigari de contrabanda in valoare de 135.000 lei si o autoutilitara confiscate de politisti. In noaptea de joi spre vineri, ora 00.05, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Falticeni, a oprit pentru control pe DN 2E, pe raza comunei Cornu Luncii, autoutilitara condusa de un barbat de 32 de ani, din municipiul BucureÅŸti. In urma controlului interiorului autoutilitarei, politistii au identificat amenajat un compartiment ascuns in care se aflau 13.161 pachete tigarete de provenienta extracomunitara si Duty free. Tigarile in valoare de circa 135.000 lei au fost confiscate, iar autoturismul in valoare de circa 5.000 de euro a fost indisponibilizat la sediul politiei. Politistii efectueaza in cauza cercetari fata de barbatul 32 de ani sub aspectul savarsirii infractiunii de "contrabanda in forma calificata", fapta prevazuta de art. 270 al. 3 cu aplic. art. 274 din Legea 86/2006 modif. prin O.G. nr. 54/2010, urmand a se dispune masuri preventive fata de autor.