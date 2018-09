Tigari de contrabanda in valoare de 175.000 de lei confiscate cu focuri de arma de politistii de frontiera din Brodina

Tigari de contrabanda in valoare de 175.000 de lei confiscate cu focuri de arma. La Sectorul Politiei de Frontiera Brodina s-a desfasurat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate. Sambata, in jurul orei 04.00, politistii de frontiera au depistat, in apropierea frontierei de stat, mai multe persoane care transportau colete voluminoase. Oamenii legii au actionat pentru retinerea celor in cauza efectuand somatiile legale prin voce, moment in care acestia au abandonat coletele si s-au retras pe teritoriul ucrainean. Pe timpul actiunii au fost trase sase focuri de avertisment, cu respectarea prevederilor legale. La fata locului au fost descoperite zece colete cu tigari, care contineau cantitatea de 14.920 pachete, de provenienta ucraineana, in valoare de 175.000 de lei, care au fost ridicate in vederea confiscarii. Politistii de frontiera efectueaza cercetari sub aspectul savârsirii infractiunilor de contrabanda si trecere ilegala a frontierei de stat, la finalizare urmând a fi dispuse masurile legale care se impun.