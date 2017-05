Tigari de contrabanda in valoare de peste 150.000 lei confiscate de politisti, la Sucevita FOTO

In cauza se fac cercetari fata de barbatul de 37 de ani sub aspectul savarsirii infractiunii de "contrabanda in forma calificata".

O patrula de politie din cadrul Postului de Politie Horodnic de Sus - Sectia de Politie Rurala Marginea, fiind in exercitarea atributiilor de serviciu, a oprit pentru control, joi, in jurul orei 06.20, un autoturism care se deplasa pe DN17A, pe raza comunei Sucevita. Soferul autoturismului a fost identificat in persoana unui barbat de 37 de ani din municipiul Arad, judetul Arad.In urma controlului efectuat asupra autoturismului s-a constatat ca soferul transporta o cantitate mare de tigarete de contrabanda in interiorul autoturismului si in bagajele personale. In continuare, la sediul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, a fost controlat amanuntit habitaclul autoturismului, a fost inventariata cantitatea totala stabilindu-se ca soferul a transportat un numar de 2520 pachete de tigarete de provenienta extracomunitara in valoare de 157.500 lei. Tigarile de contrabanda dar si autoturismul in valoare de circa 3000 Euro au fost confiscate de politisti. In cauza se fac cercetari fata de barbatul de 37 de ani sub aspectul savarsirii infractiunii de "contrabanda in forma calificata", fapta prevazuta de art. 270 al. 3 cu aplic. art. 274 din Legea 86/2006 modif. prin O.G. nr. 54/2010, dosarul urmand a fi solutionat procedural de catre lucratorii Sectiei 3 Politie Rurala Marginea.