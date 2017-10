Tigari de contrabanda in valoare de peste 180.000 de lei, abandonate langa gardul unei case nelocuite, la Lupcina FOTO

Politistii de frontiera desfasoara activitati in vederea documentarii intregii activitati infractionale.

Tigari de contrabanda in valoare de peste 180.000 de lei, abandonate langa gardul unei case nelocuite. In zona de responsabilitate a Sectorului Politiei de Frontiera Brodina, politistii de frontiera au declansat, marti, o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari de provenienta ucraineana. Oamenii legii au observat pe raza localitatii Lupcina, in apropierea frontierei de stat, mai multe colete voluminoase ce contineau tigari de contrabanda, abandonate langa gardul unui imobil nelocuit. Coletele au fost transportate la sediul politiei de frontiera, unde in urma inventarierii a rezultat cantitatea de 15.410 pachete cu tigari, de diferite marci, de provenienta ucraineana. Intreaga cantitate de tigari in valoare de 180.297 lei a fost ridicata in vederea confiscarii, iar in continuare politistii de frontiera desfasoara activitati in vederea documentarii intregii activitati infractionale.