Tigari de contrabanda si produse alimentare fara acte confiscate la Campulung Moldovenesc. Marti, ora 16.30, un echipaj din cadrul Politiei municipiului Campulung Moldovenesc a oprit pentru control pe strada Calea Bucovinei din localitate, autovehiculul condus de un barbat de 59 de ani si in care se afla ca pasagera, sotia sa de 52 de ani, ambii din Republica Moldova, cu permise de sedere in municipiul Vatra Dornei, ocazie cu care, in interiorul masinii, au fost identificate 370 pachete de tigari cu timbre de Ucraina, precum si produse alimentare perisabile(230 kg prune uscate, 12 kg de unt, noua kg de napolitane, 50 kg halva, 16 kg bomboane, 18 kg peste scrumbie, 21,5 kg peste la cutie, 48 de kg fasole si 28 kg de usturoi), toate de provenienta ucraineana, pentru care, cei doi nu au putut prezenta documente legale de provenienta. Avand in vedere produsele perisabile transportate, in cauza a fost sesizata D.S.V.S.A. Suceava - Centrul Campulung Moldovenesc, medicul veterinar prezent la fata locului, dispunand atat sanctionarea contraventionala a conducatorului auto, cat si confiscarea bunurilor in valoare de circa 2.025 lei, care au fost preluate si incinerate de o societate comerciala de profil. Tigarile in valoare de circa 4.070 lei au fost confiscate, autoturismul a fost indisponibilizat la sediul de politie, iar cei doi soti sunt cercetati pentru comiterea infracţiunii de „contrabanda”, dosarul penal urmand sa fie solutionat procedural.