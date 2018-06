Tigari de contrabanda si un vehicul confiscate de politisti, in urma unor controale in trafic

Tigari de contrabanda si un vehicul confiscate de politisti. Vineri, ora 05.00, o patrula din cadrul Sectiei 14 Politie Rurala Vama a oprit pentru control pe DN 17A, pe raza comunei Vatra Moldovitei, autoturismul condus de un barbat de 28 de ani, din comuna Bilca. In urma controlului autovehiculului, politistii au identificat in portbagaj o geanta tip voiaj, in care se aflau 690 de pachete cu tigari, de provenienta ucraineana, cu si fara timbru fiscal, bunuri pentru care conducatorul auto nu a putut prezenta documente legale de provenienta. Tigarile in valoare de circa 7.590 de lei au fost confiscate, iar autoturismul a fost indisponibilizat la sediul politiei. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de contrabanda, ce va fi solutionat procedural.Ulterior, in jurul orei 06.00, acelasi echipaj de politie a oprit tot pe DN 17A, autovehiculul cu remorca condus de un barbat de 41 de ani, din comuna Vicovu de Jos, care efectua transportul mai multor persoane din Romania spre Italia, iar in urma controlului bagajelor, intr-o cutie din carton, au fost identificate 220 de pachete cu tigari, fara timbru fiscal, bunuri ce apartineau unui barbat de 66 de ani din comuna Carlibaba.Tigarile in valoare de circa 2.420 de lei au fost confiscate, in cauza fiind intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de contrabanda, ce va fi solutionat procedural.