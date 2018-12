In urma inventarierii sacoselor a rezultat cantitatea de 2.098 pachete tigari, in valoare de aproximativ 24.500 lei.

Tigari fara documente de provenienta, descoperite in parcarea unui supermarket din Radauti. Sambata, lucratori din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Suceava, pe timpul unei misiuni specifice in zona de responsabilitate, au observat in parcarea unui supermarket de pe raza municipiului Radauti, o persoana in timp ce incarca intr-un autoturism marca Audi A4, mai multe sacose voluminoase cu inscriptia Duty-Free.

S-a procedat la legitimarea persoanei si efectuarii unui control asupra autoturismului, in urma caruia s-a constatat ca in sacose se afla tigari.

Persoana in cauza, identificata ca fiind cetateanul roman Vasile C., in varsta de 50 de ani, domiciliat pe raza judetului Suceava, nu a putut prezenta documente de provenienta asupra marfii, fapt pentru care s-a luat masura conducerii acesteia la sediul politiei de frontiera, in vederea continuarii cercetarilor.

In urma inventarierii sacoselor a rezultat cantitatea de 2.098 pachete tigari, in valoare de aproximativ 24.500 lei.

Tigarile precum si autoturismul in valoare de 6.000 de lei au fost confiscate.

In cauza, se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, respectiv pentru identificarea tuturor persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale, la final urmand a se lua masurile legale ce se impun.