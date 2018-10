Politistii de frontiera de la Sectorul Politiei de Frontiera Brodina au descoperit in apropierea frontierei de stat trei colete care contineau cantitatea de 1.500 de pachete, in valoare de 17.500 lei.

Tigarile au fost ridicate in vederea confiscarii. In continuare politistii de frontiera fac cercetari in vederea identificarii persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale.