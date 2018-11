Tigari in valoare de 2600 lei ascunse intr-un autoturism, depistate in P.T.F. Siret

Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 6.000 lei.

Peste 1.700 pachete cu tigari ascunse intr-un autoturism, depistate de politistii de frontiera. Duminica dimineata, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret s-au prezentat pe sensul de intrare in tara cetateanul roman D.R., in varsta de 39 de ani. Acesta conducea un autoturism marca Volkswagen, inmatriculat in Bulgaria.

Echipa mixta de control, formata din politisti de frontiera si lucratori vamali, a efectuat controlul amanuntit asupra autoturismului, intrucat existau suspiciuni ca acesta transporta tigari de provenienta ucraineana.

Astfel, in peretii laterali, in portiere si sub bancheta din spate au fost descoperite 1.760 pachete cu tigari, de provenienta ucraineana, care erau ascunse si nedeclarate in vederea sustragerii de la controlul vamal.

Tigarile, a caror valoare se ridica la suma de 2.640 lei, au fost ridicate in vederea confiscarii, iar conducatorul auto a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 6.000 lei.