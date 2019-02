Tigari in valoare de 412.000 lei abandonate, dupa ce politistii de frontiera au tras sase focuri de arma FOTO VIDEO

Tigari in valoare de 412.000 lei abandonate, dupa ce politistii de frontiera au tras sase focuri de arma. Sambata, politisti de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Suceava au declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari, in zona de competenta.

Astfel, in jurul orei 20.00, oamenii legii au observat pe raza localitatii de frontiera Falcau, mai multe persoane care transportau de la linia de frontiera catre interiorul tarii colete voluminoase.

Politistii de frontiera au actionat pentru retinerea celor in cauza efectuand somatiile legale prin voce. Nici de aceasta data cei in cauza nu s-au supus, fapt pentru care au fost executate sase focuri de avertisment in plan vertical.

In acel moment barbatii au abandonat coletele si s-au retras spre teritoriul statului vecin.

La fata locului a fost solicitata o echipa de interventie care a procedat la cercetarea terenului concomitent cu supravegherea zonei.

In urma cercetarii zonei au fost descoperite mai multe colete cu tigari care au fost duse la sediul politiei de frontiera, unde in urma inventarierii a rezultat cantitatea de 35.160 de pachete cu tigari, de provenienta ucraineana, a caror valoare se ridica la suma de 412.000 lei.

In cauza se efectueaza cercetari in vederea identificarii persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale.