Tigari in valoare de 5.000 de lei confiscate de politisti in urma unei perchezitii domiciliare, la Falticeni

Tigari in valoare de 5.000 de lei confiscate de politisti in urma unei perchezitii domiciliare. Marti, in baza mandatul emis de Judecatoria Falticeni intr-un dosar penal, politistii Serviciului Investigarea Criminalitatii Economice Suceava au efectuat o perchezitie domiciliara la un imobil din municipiul Falticeni, in care se aflau doi localnici, un barbat de 39 de ani si o femeie de 47 de ani. In imobilul respectiv au fost identificate 10.000 bucati tigarete de provenienta duty-free, fara documente legale de provenienta, bunuri despre care, cei doi au declarat ca le apartin. Tigarile in valoare de circa 5.000 lei au fost ridicate pentru cercetari, cele doua persoane fiind cercetate sub aspectul comiterii infractiunii de contrabanda.