Tigari in valoare de 70.000 de lei, abandonate la granita cu Ucraina FOTO

In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda in forma agravanta si trecere frauduloasa a frontierei de stat, iar la final urmand a se lua toate masurile legale ce se impun.

Tigari in valoare de 70.000 de lei, abandonate la granita cu Ucraina. La nivelul Sectorului Politiei de Frontiera Siret s-a desfasurat, joi, o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate. Pe timpul actiunii, un echipaj din cadrul sectorului a observat cu ajutorul aparaturii din dotare mai multe persoane care au trecut ilegal frontiera din Ucraina in Romania, transportand colete voluminoase. La fata locului, in dreptul localitatii de frontiera Vascauti, s-a deplasat o echipa operativa care a procedat la interceptarea celor in cauza, moment in care acestia au abandonat coletele si au fugit catre teritoriul statului vecin.Imediat au fost anuntate autoritatile de frontiera ucrainene despre eveniment concomitent cu dispunerea unor masuri de supraveghere a zonei si astfel a fost retinut un barbat care facea parte din grupul monitorizat, in varsta de 28 de ani, cu dubla cetatenie, romano - ucraineana. In urma cercetarii zonei au fost descoperite 12 colete care, impreuna cu persoana retinuta, au fost duse la sediul sectorului, unde, in urma inventarierii acestora, a rezultat cantitatea de 5.990 pachete, in valoare de 70.000 de lei.In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda in forma agravanta si trecere frauduloasa a frontierei de stat, iar la final urmand a se lua toate masurile legale ce se impun. De asemenea, intreaga cantitate de tigari a fost ridicata in vederea confiscarii.