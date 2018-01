Tigari in valoare de aproape 100.000 lei, abandonate de contrabandisti, la Lupcina FOTO

In continuare, se fac cercetari in vederea depistarii tuturor persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale.

Tigari in valoare de aproape 100.000 lei, abandonate de contrabandisti. La nivelul Sectorului Politiei de Frontiera Brodina – ITPF Sighetu Marmatiei s-a declansat, joi, o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari de provenienta ucraineana, in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 17.00, politistii de frontiera au observat pe raza localitatii Lupcina, mai multe persoane care se indreptau de la frontiera de stat spre interiorul tarii, transportand, in spate, colete voluminoase. Oamenii legii au somat verbal persoanele in cauza, insa acestea au abandonat coletele si au fugit, intorcandu-se pe teritoriul statului vecin. Imediat, au fost anuntate si autoritatile ucrainene despre eveniment, in vederea cercetarii in comun a cazului. La fata locului, au fost descoperite sase colete care contineau tigari de provenienta ucraineana. Baxurile cu tigari au fost transportate la sediul politiei de frontiera, unde in urma inventarierii a rezultat cantitatea de 8.500 pachete tigari, marca Marble, in valoare de aproximativ 99.500 lei. In cauza, politistii de frontiera au ridicat intreaga cantitate de tigari in vederea confiscarii si efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda si trecere frauduloasa a frontierei de stat. In continuare, se fac cercetari in vederea depistarii tuturor persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale.