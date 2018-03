Tigari in valoare de aproape 135.000 lei, confiscate dupa un control in trafic, la Vama

Tigari in valoare de aproape 135.000 lei, confiscate dupa un control in trafic. Miercuri dimineata, in jurul orei 05.00, in timp ce actiona pe DJ 176, din comuna Vama, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Campulung Moldovenesc, a oprit pentru control, autoutilitara condusa de un barbat de 36 de ani, din municipiul Suceava. In urma controlului autoutilitarei, politistii au constatat faptul ca, barbatul transporta tigari de diferite marci, cu timbru legal romanesc, bunuri pentru care, a prezentat mai multe avize de insotire a marfii, insa, la examinarea acestora, s-a constatat faptul ca, pe doua dintre documente erau consemnate alte date privind numele delegatului si numarul de inmatriculare al mijlocului de transport decat cele identificate, motiv pentru care, s-a procedat la inventarierea tigaretelor transportate, rezultand un total de 9.250 de pachete de tigarete. Avand in vedere faptul ca, cele doua avize de insotire a marfii au fost eliberate pentru alte mijloace de transport si pe numele altor persoane delegate, politistii au procedat la sanctionarea contraventionala a conducatorului auto conform Legii 12/1990 si la ridicarea in vederea confiscarii a cantitatii de 7.910 pachete de tigarete, in valoare de 134.470 lei.

Politia Municipiului C-lung Moldovenesc a organizat, miercuri, o actiune pe raza localitatii pe linia asigurarii uni climat de ordine publica si siguranta rutiera. In cadrul acţiunii au fost legitimate 22 persoane, fiind aplicate cinci sanctiuni contraventionale, in valoare de 2.095 lei si au fost confiscate bunuri in valoare de 134.470 lei, constand in pachete cu tigari. Tot miercuri, Politiile Orasenesti Solca, Cajvana si Milisauti au organizat o actiune pe raza de competenta, pe linia asigurarii unui climat de ordine publica si siguranta rutiera in cadrul careia au fost legitimate 64 persoane, 47 autovehicule fiind controlate si 11 conducatori auto fiind testati alcoolscopic. S-au aplicat 16 sanctiuni contraventionale, in valoare de 8.600 lei si s-au confiscat bunuri in valoare de 400 lei.