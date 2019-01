Tigari in valoare de aproape 158.000 lei, abandonate langa granita FOTO

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Brodina au descoperit, luni, in apropierea frontierei de stat, pe directia localitatii Straja, mai multe colete cu tigari abandonate. Acestea au fost duse la sediul sectorului, unde in urma inventarierii a rezultat cantitatea de 13.500 pachete, de provenienta ucraineana, in valoare de 157.950 de lei.

Tigarile au fost ridicate in vederea confiscarii, iar in continuare se fac cercetari in vederea identificarii persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale.