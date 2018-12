Tigari in valoare de aproape 190.000 lei, confiscate intr-o singura zi de politistii de frontiera de la Brodina FOTO

Tigari in valoare de aproape 190.000 lei, confiscate intr-o singura zi de politistii de frontiera de la Brodina. In data de 24 decembrie, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Brodina au declansat doua actiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari, in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 03.00, oamenii legii au descoperit in apropierea frontierei de stat, pe directia localitatii Ulma, un autoturism de teren marca Mitsubishi Pajero, inmatriculat in Marea Britanie, in interiorul caruia au fost observate mai multe baxuri cu tigari.

In urma cercetarii zonei, in imediata apropiere a autoturismului, au mai fost descoperite alte colete cu tigari, facand parte din acelasi lot.

Imediat, politistii de frontiera au informat autoritatile de frontiera ucrainene despre eveniment, concomitent cu dispunerea unor masuri de supraveghere si cercetare a zonei.

La fata locului, politistii de frontiera au descoperit in total 20 de baxuri cu tigari care au fost transportate la sediul sectorului, unde, in urma inventarierii a rezultat cantitatea de 9.900 pachete cu tigari, de provenienta ucraineana, in valoare de 115.800 lei.

Autoturismul de teren, marca Mitsubishi Pajero, in valoare de 12.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul politiei de frontiera, pana la finalizarea anchetei.

Cateva ore mai tarziu, lucratori din cadrul aceluiasi sector au descoperit pe raza localitatii Costileva, 12 baxuri cu tigari, invelite in folie de culoare neagra, de provenienta ucraineana.

Coletele au fost transportate la sediul politiei de frontiera, unde, in urma inventarierii a rezultat cantitatea de 6.000 pachete cu tigari, in valoare de 70.200 lei.

Tigarile in valoare totala de 186.000 lei au fost ridicate in vederea confiscarii, iar in continuare se fac verificari pentru identificarea persoanelor implicate si documentarea intregii activitati infractionale.