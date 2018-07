Tigari in valoare de aproape 60.000 lei abandonate intr-o padure de pe raza localitatii Ulma. Duminica, in jurul orei 15.00, o patrula din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus, a identificat abandonate intr-o zona impadurita a Cantonului Silvic Salas, de pe raza comunei Ulma, 5.900 de pachete cu tigari de provenienta Duty Free. Tigarile, in valoare de aproximativ 59.000 lei, au fost confiscate, in cauza fiind intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de contrabanda. Cercetarile sunt continuate de politisti in vederea identificarii persoanelor implicate in comiterea faptei.